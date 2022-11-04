У Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – Генштаб

Українські захисники в четвер, 3 листопада, вразили вогнем пункт управління російських військ у одній з будівель промислової зони тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

У результаті цього було знищено до десяти одиниць бойової техніки РФ на місці й пошкоджено ще близько 80 різного типу, яка перебувала в ангарах. Крім того, приблизно 50 ворожих солдатів отримали поранення.

Генштаб підтвердив і втрати противника в інших окупованих ним населених пунктах.

Так, у результаті удару по адміністративній будівлі в Голій Пристані на Херсонщині загинули 18 загарбників, а ще двох було поранено.