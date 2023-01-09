ЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти РФ

ЄС планує обговорити з країнами Великої сімки (G7) десятий пакет санкцій проти РФ . Про це повідомив у понеділок, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

За його словами, необхідно переглянути рівень граничної ціни на закупівлю російської нафти. ЄС має також переглянути вже чинні санкції проти Росії.