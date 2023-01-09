ЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти РФ

Дипломати також переглянуть 9 пакет.

ЄС планує обговорити з країнами Великої сімки (G7) десятий пакет санкцій проти РФ. Про це повідомив у понеділок, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.

За його словами, необхідно переглянути рівень граничної ціни на закупівлю російської нафти. ЄС має також переглянути вже чинні санкції проти Росії.

"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути прийняті лише після вироблення спільного рішення країн G7 та Євросоюзу..


Оксана Лебедина, ZN.ua





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