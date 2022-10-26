Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на десятиліття — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив те, що російські військові дійсно замінували частину Каховської ГЕС, там закладана "величезна кількість вибухівки". Та чи наважаться вони її підірвати? Про це він розмірковував під час інтерв'ю Sky News .

Отже, якщо окупаційні сили підірвуть дамбу, тимчасово анексований ними Крим залишиться без води щонайменше на 10 років. Тоді постає логічне питання - для чого взагалі Росії потрібен півострів за таких умов, продовжив секретар Радбезу.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням у Криму пропаде років на 10-15, а може, і назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - сказав Данілов.