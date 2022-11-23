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2022-11-23
За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення Генштабу
Уже 273 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано більше 400 осіб, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ? 2897 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 5832 (+5) од,
- артилерійських систем – 1887 (+5) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ? 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети ? 480 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
- спеціальна техніка ? 161 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Марія Швець, Апостроф