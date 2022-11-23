За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення Генштабу

Уже 273 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано більше 400 осіб, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків ? 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин ? 5832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ? 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ? 480 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,

спеціальна техніка ? 161 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.