За добу ЗСУ ліквідували понад 400 окупантів та більше десяти одиниць техніки: зведення Генштабу

Уже 273 дні Україна виборює своє право на незалежність і за цей час ЗСУ знищили чимало ворожої техніки та російських окупантів – всього за останню добу було ліквідовано більше 400 осіб, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2897 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 5832 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1887 (+5) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ? 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети ? 480 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
  • спеціальна техніка ? 161 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Блок рекламы


Похожие новости
У НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі боюУ НАТО пояснили, як ЗСУ здобули перевагу на полі бою
В Генштабі повідомили про понад 120 поранених росіян на Херсонщині та ЗапоріжжіВ Генштабі повідомили про понад 120 поранених росіян на Херсонщині та Запоріжжі
Україні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерівУкраїні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерів
Окупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямкуОкупанти намагаються здобути тактичну перевагу на донецькому напрямку
"Свіжемобілізованим" видають форму, зняту із загиблих окупантів: "знаходять особисті речі...""Свіжемобілізованим" видають форму, зняту із загиблих окупантів: "знаходять особисті речі..."
На бахмутському напрямку ЗСУ здобули паритет — Defense ExpressНа бахмутському напрямку ЗСУ здобули паритет — Defense Express
Die Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причиниDie Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причини
Новий скрєпний стандарт: у Росії полковник генштабу попався на хабарі пральною машиноюНовий скрєпний стандарт: у Росії полковник генштабу попався на хабарі пральною машиною
Втрати окупантів в Україні досягли нової круглої цифриВтрати окупантів в Україні досягли нової круглої цифри
Відео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і КремльВідео стрілянини при здачі солдатів РФ у полон ще більше розкололо російських блогерів і Кремль
Последние новости
Подгружаем последние новости