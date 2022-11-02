КНДР запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю вперше за кілька десятиліть

Північна Корея в середу, 2 листопада, запустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності в Східне море, одна з яких пролетіла через морський кордон з Південною Кореєю вперше після закінчення Корейської війни 1950-53 років, повідомляє Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск ракети з майданчика в східному прибережному місті Вонсан або навколо нього був виявлений приблизно о 8:51 ранку.

Остання провокація Північної Кореї стала очевидним протестом проти п'ятиденних широкомасштабних спільних навчань Південної Кореї і США , що розпочалися в понеділок, 31 жовтня.

Одна з трьох ракет впала у море за 26 кілометрів на південь від Північної розмежувальної лінії, в районі за 57 кілометрів від східного міста Сокчо. Це змусило місцеву владу оголосити повітряну тривогу.

КНДР також випустила різні типи інших ракет у західному та східному напрямках.

«Наші військові ніколи не змиряться з провокаційними діями Північної Кореї і жорстко відреагують на них у тісній співпраці з США », - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Сеул розкритикував запуск КНДР балістичної ракети поблизу територіальних вод Південної Кореї як «неприпустимий» акт.

Південна Корея у відповідь здійснила запуск трьох ракет «повітря-земля» через морський кордон. Ракети були випущені з винищувачів F-15K та KF-16 південнокорейських ВПС.