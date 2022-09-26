ЗСУ про іранські дрони: "Вісім з десяти перших були збиті"

Для їхньої ліквідації застосовуються різні види озброєння: стрілецька зброя, кулемети, зенітні установки, зенітні ракети, інформує ZN.ua.

ЗСУ про іранські дрони:
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Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що останніми днями Росія зменшила кількість ударів по Україні дорогими крилатими ракетами, натомість збільшила запуск по нас дронів-камікадже, які купила в Ірану. Про це Ігнат розповів під час етеру на "Белсат", додаючи, що Сили оборони успішно протистоять цим безпілотникам.

Він вважає, що Іран з допомогою чотирьох транспортних Іл-76 міг відправити у РФ кілька сотень цих ударних дронів.

"ЗСУ зіткнулися з новим викликом. Останніми днями Харківщина, Одещина та Миколаївщина зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів. (Для їхньої ліквідації - ред.) застосовуються всі види озброєння: і стрілецька зброя, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби РЕБ, - розповідає Ігнат. - Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА.

Вісім з десяти серед перших (запущених ворогом) були збиті, противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, але й ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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