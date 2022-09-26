ЗСУ про іранські дрони: "Вісім з десяти перших були збиті"
Для їхньої ліквідації застосовуються різні види озброєння: стрілецька зброя, кулемети, зенітні установки, зенітні ракети, інформує
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що останніми днями Росія зменшила кількість ударів по Україні дорогими крилатими ракетами, натомість збільшила запуск по нас дронів-камікадже, які купила в Ірану. Про це Ігнат розповів під час
Він вважає, що Іран з допомогою чотирьох транспортних Іл-76 міг відправити у РФ кілька сотень цих ударних дронів.
"ЗСУ зіткнулися з новим викликом. Останніми днями Харківщина, Одещина та Миколаївщина зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів. (Для їхньої ліквідації - ред.) застосовуються всі види озброєння: і стрілецька зброя, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби РЕБ, - розповідає Ігнат. - Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА.
Вісім з десяти серед перших (запущених ворогом) були збиті, противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, але й ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається".