В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился

РоSSиянам так и не удалось взять город Северодонецк. Сегодня ВСУ все еще контролируют завод "Азот", где прячется большое количество гражданских. Советник главы Минобороны Юрий Сак рассказал во время интервью DW, что стало причиной провала рашистского блицкрига там.

По его словам, все дело в сопротивлении ВСУ.

Сак отметил, что сейчас ситуация в городе тяжелая с гуманитарной точки зрения. Все разворачивается так, как это было в Мариуполе, но в разы динамичнее.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", - подчеркнул Сак.

Пока защитники Украины используют в боях гаубицы калибра 155 миллиметров, которые получили от партнеров в суммарном количестве 150 штук. Однако ВСУ нуждаются в более дальнобойных артиллерийских системах.