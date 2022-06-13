В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился

ВСУ все еще нуждаются в большом количестве тяжелого вооружения, в первую очередь в более дальнобойных артиллерийских систем, информирует ZN.ua.

В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSиянам так и не удалось взять город Северодонецк. Сегодня ВСУ все еще контролируют завод "Азот", где прячется большое количество гражданских. Советник главы Минобороны Юрий Сак рассказал во время интервью DW, что стало причиной провала рашистского блицкрига там.

По его словам, все дело в сопротивлении ВСУ.

Сак отметил, что сейчас ситуация в городе тяжелая с гуманитарной точки зрения. Все разворачивается так, как это было в Мариуполе, но в разы динамичнее.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", - подчеркнул Сак.

Пока защитники Украины используют в боях гаубицы калибра 155 миллиметров, которые получили от партнеров в суммарном количестве 150 штук. Однако ВСУ нуждаются в более дальнобойных артиллерийских системах.

"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", - сказал Сак.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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