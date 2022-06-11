РФ не отказалась от плана полного захвата Украины — ГУР Минобороны

Защитники Украины сорвали план блицкрига РФ по захвату Киева , Харькова и Одессы, поэтому сейчас основные усилия враг сконцентрировал на востоке Украины. Однако оккупанты не отказались от плана полного захвата Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

По данным украинской разведки, у РФ еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины.

По словам Скибицкого, враг применяет на территории Украины 103 батальонно-тактических группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут быть использованы против украинских военных.

Кроме того, представитель ГУР рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск РФ роSSийскому генеральному штабу приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

По словам Скибицкого, украинская разведка располагает подтвержденной информацией, что РФ имеет план на 120 дней войны.

«Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того на сколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой «специальной военной операции», о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь», – добавил представитель ГУР.