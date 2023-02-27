У ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планами

Російський президент хотів стати "великим полководцем", а його найближче оточення прагнуло кар'єрного зростання, тому й погоджувалося з усіма ідеями, інформує ZN.ua.

У ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планами
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Російський президент Владімір Путін до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ділився своїми планами про підготовку до нього лише з 3-4 людьми, що й стало однієї з головних помилок. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, який раніше назвав російського лідера "надто впевненим" у своїх можливостях.

"Роками, особливо останніми роками, я спостерігав, як Путін звужував коло своїх радників, і це було коло, у якому він цінував лояльність, а не компетентність", - сказав Бернс під час інтерв'ю CBC News.

Це були люди, які, як правило, говорили те, що Путін хотів почути. Вони розуміли, що висловлення сумнівів щодо тих ти інших тверджень президента не служитиме "для підвищення кар’єри".

"І тому, на мою думку, це була одна з найглибших вад у прийнятті рішень у Росії безпосередньо перед війною, оскільки таке тісне коло людей підкріплювало глибоко помилкові припущення один одного", - вважає Бернс.

За його словами, про те, що стратегічне вікно можливостей для РФ закривається, Путін зрозумів восени 2021-го. Він вирішив розпочати окупацію України, аби запам'ятатися "великим полководцем".

"Він (Путін - ред.) вірив, що Україна слабка і розділена, він думав, що Захід відволікся, і він думав, що модернізував російську армію до такого рівня, коли вона була здатна на швидку, рішучу перемогу", - підсумував Бернс, додаючи, що всі ці припущення в результаті виявилися помилковими.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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