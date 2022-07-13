В МЗС пояснили, чи завадить окупація частини України планам щодо вступу в ЄС

У відомстві усвідомлюють, що переговори про членство будуть важкими, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що при бажанні можна знайти політичне рішення для того, аби тимчасово окуповані території нашої країни не стали проблемою під час вступу України в Євросоюз. Для підтвердження своїх слів він зауважив, що у ЄС зараз є багато конфліктів, які перебувають під покровом нескінченних переговорів.

Під час інтерв'ю El Pais Кулеба згадав про Іспанію. Сьогодні країна є членом Євросоюзу, проте у неї ще є відкритий конфлікт з Великою Британією щодо Гібралтару. Також він згадав про Кіпр, який є частиною ЄС попри те, що територія острова розділена з Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", - заявив він.

При цьому міністр усвідомлює, що переговори про вступ в ЄС будуть важкими.

"Але мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", - підкреслив міністр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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