В МЗС пояснили, чи завадить окупація частини України планам щодо вступу в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що при бажанні можна знайти політичне рішення для того, аби тимчасово окуповані території нашої країни не стали проблемою під час вступу України в Євросоюз. Для підтвердження своїх слів він зауважив, що у ЄС зараз є багато конфліктів, які перебувають під покровом нескінченних переговорів.

Під час інтерв'ю El Pais Кулеба згадав про Іспанію. Сьогодні країна є членом Євросоюзу, проте у неї ще є відкритий конфлікт з Великою Британією щодо Гібралтару. Також він згадав про Кіпр, який є частиною ЄС попри те, що територія острова розділена з Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", - заявив він.

При цьому міністр усвідомлює, що переговори про вступ в ЄС будуть важкими.

"Але мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", - підкреслив міністр.