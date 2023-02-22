Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW

Лише сильна Україна зі звільненими територіями може надійно убезпечити східний фланг НАТО, інформує ZN.ua.

Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW

Росія планує поглинути Білорусь до 2030 року і НАТО варто до цього серйозно готуватися. Щоб цього не сталося НАТО має зараз допомогти Україні. Лише це убезпечить його східний фланг. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували спільну публікацію журналісті низки видань, які повідомили, що дізналися про засекречений стратегічний документ Кремля від 2021 року про відновлення російського суверенітету над Білоруссю через Союзну державу до 2030 року. ISW не може підтвердити існування або зміст цього документа, але те, про що написали журналісти, узгоджується з довгостроковими дослідженнями та оцінками ISW щодо кампаній і стратегічної мети Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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