Компанія Lockheed Martin планує виробляти більше зброї. У планах нові HIMARS та винищувачі F-35

Одним з чинників такого рішення стало успішне використання РСЗО нашими збройними силами

Компанія Lockheed Martin планує виробляти більше зброї. У планах нові HIMARS та винищувачі F-35
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Один з найбільших виробників зброї Lockheed Martin заявив про розширення виробництва РСЗВ GMRLS та HIMARS до 96 одиниць на рік, раніше цей показник становив лише 60 машин протягом того ж часу. Окрім цього корпорація розказала про підвищений попит на винищувачі п’ятого покоління F-35, а також поділилася планами про нарощення спільного виробництва ПТРК Javelin, разом з компанією Raytheon. Про це повідомляє Breaking Defense.

Одним з чинників розширення виробництва стало постачання Україні реактивних систем залпового вогню від США. З початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати відзвітували про 38 машин типу HIMARS, які були відправлені на потреби ЗСУ. Зараз, 20 з цих 38 установок було передано з діючого арсеналу збройних сил США, ще 18 планується передати прямо з конвеєра, тому їх доставка займе ще деякий час. Варто зазначити, що кількість РСЗВ HIMARS, яка знаходиться на озброєнні Сполучених Штатів, становить більше, ніж 400 одиниць.

Судячи зі слів генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, з державного бюджету США було виділено 65 мільйонів доларів для попереднього фінансування запчастин для нових установок, що суттєво скоротило час виробництва.

Компанія також відзвітувалася про зростання продажу винищувачів п'ятого покоління F-35. За словами представників оборонного гіганта, це могло бути зумовлено вторгненням Росії до України. За останній час акції компанії зросли на 3,8% і зараз становлять приблизно 412 доларів за одну акцію. За прогнозами, загальний прибуток Lockheed Martin у 2022 році має становити 65 мільярдів доларів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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