В послевоенном мире сформируются новые региональные военно-политические союзы – Рустамзаде

При этом по словам аналитика, Украина сохранит свою субъектность и тоже сможет создать такой союз, наброски которого уже видны, информирует ZN.ua.

В послевоенном мире сформируются новые региональные военно-политические союзы – Рустамзаде
© Офис президента

И Евросоюз, и НАТО оказались неспособными решать актуальные проблемы на Евразийском континенте. Поэтому после завершения роSSийско-украинской войны, вполне возможно будут сформированы новые региональные военно-политические союзы, заявил в интервью ZN.UA известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«И ЕС и блок НАТО оказались структурами, которые не способны решать актуальные проблемы на Евразийском континенте. Именно поэтому прибалты для гарантий безопасности привели американские войска на свою территорию. Согласно той же пятой статье, если на территории Прибалтики находятся американские войска, то удар по территории Прибалтики будет ударом по США. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще один момент — Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в НАТО, заручились гарантиями от Великобритании и Америки, а не от НАТО. Этот блок — военно-политический союз со всеми вытекающими отсюда последствиями», – заявил Рустамзаде.

«Современный мир изменится в силу своей неспособности реагировать на актуальные вызовы. Я считаю, что монополярный мир, сложившийся после распада Союза, не обеспечивает безопасности и процветания всему Евразийскому континенту. В поствоенном мире будут сформированы новые региональные военно-политические союзы. И в этом мире роль Евросоюза заметно ослабится. Субъектность Украины сохранится, и в перспективе ваша страна сможет сформировать свой региональный военно-политический союз. Его наброски мы с вами уже видим — это Польша и страны Балтии. У них общее видение политики, экономики и военного развития. Британия будет рядом с этим союзом», – подытожил аналитик.







Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Рустамзаде: «В информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии»Рустамзаде: «В информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии»
18% погибших служили в лучших подразделениях: появились новые данные о потерях рф в Украине18% погибших служили в лучших подразделениях: появились новые данные о потерях рф в Украине
Судьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил РустамзадеСудьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил Рустамзаде
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военныхПотери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
ООН: Последствия конфликта, происходящего в Украине, ощутят во всем миреООН: Последствия конфликта, происходящего в Украине, ощутят во всем мире
"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба
Как избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шагаКак избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шага
Убитый в Украине генерал РФ Кутузов раньше был "фотомоделью": новые подробностиУбитый в Украине генерал РФ Кутузов раньше был "фотомоделью": новые подробности
Из-за блокировки поставок украинского зерна в Африке могут вспыхнуть новые войны — глава МИД ИталииИз-за блокировки поставок украинского зерна в Африке могут вспыхнуть новые войны — глава МИД Италии
Канада готовит новые санкционные ограничения в отношении РоSSии – глава МИДКанада готовит новые санкционные ограничения в отношении РоSSии – глава МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости