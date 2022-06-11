В послевоенном мире сформируются новые региональные военно-политические союзы – Рустамзаде

И Евросоюз , и НАТО оказались неспособными решать актуальные проблемы на Евразийском континенте. Поэтому после завершения роSSийско-украинской войны, вполне возможно будут сформированы новые региональные военно-политические союзы, заявил в интервью ZN.UA известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«И ЕС и блок НАТО оказались структурами, которые не способны решать актуальные проблемы на Евразийском континенте. Именно поэтому прибалты для гарантий безопасности привели американские войска на свою территорию. Согласно той же пятой статье, если на территории Прибалтики находятся американские войска, то удар по территории Прибалтики будет ударом по США . Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще один момент — Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в НАТО, заручились гарантиями от Великобритании и Америки, а не от НАТО. Этот блок — военно-политический союз со всеми вытекающими отсюда последствиями», – заявил Рустамзаде.