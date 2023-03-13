РФ виснажує українську ППО та шукає способи злому її роботи – Рустамзаде
Сьогодні бойові літаки РФ вилетіли в зону пусків та провели імітацію атаки, інформує
Російські повітряні сили намагаються виснажити протиповітряну оборону України хибними цілями, аби в несподіваний момент здійснити пуски реальних ракет,
Експерт проаналізував сьогоднішні повідомлення про активність стратегічної і тактичної авіації Росії та імітацію пусків ракет та зазначив, що Росія шукає нові тактичні способи злому ППО України.
«Сьогодні, засобами радіоелектронної боротьби, на українські радари підсвічувалися хибні цілі. Ту-95 підійшов у район пуску і система РЕБ підсвітила українським радарам, що, відбувся пуск ракет. Мета вимотати ППО хибними цілями і в якийсь момент зробити пуски реальних ракет», - написав він у своєму Facebook.
На думку Рустамзаде потрібен певний час, щоб українські сили протиповітряної оборони навчилися відрізняти помилкові цілі від реальних.
Зазначимо, що сили протиповітряної оборони
- активність стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області,
- переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ у Курську область,
- виліт дуального бомбардувальника Ту-22м3 із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку
- активність ворожої тактичної авіації у Брянській області РФ.