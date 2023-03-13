РФ виснажує українську ППО та шукає способи злому її роботи – Рустамзаде

Сьогодні бойові літаки РФ вилетіли в зону пусків та провели імітацію атаки, інформує ZN.ua.

РФ виснажує українську ППО та шукає способи злому її роботи – Рустамзаде

Російські повітряні сили намагаються виснажити протиповітряну оборону України хибними цілями, аби в несподіваний момент здійснити пуски реальних ракет, вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

Експерт проаналізував сьогоднішні повідомлення про активність стратегічної і тактичної авіації Росії та імітацію пусків ракет та зазначив, що Росія шукає нові тактичні способи злому ППО України.

«Сьогодні, засобами радіоелектронної боротьби, на українські радари підсвічувалися хибні цілі. Ту-95 підійшов у район пуску і система РЕБ підсвітила українським радарам, що, відбувся пуск ракет. Мета вимотати ППО хибними цілями і в якийсь момент зробити пуски реальних ракет», - написав він у своєму Facebook.

На думку Рустамзаде потрібен певний час, щоб українські сили протиповітряної оборони навчилися відрізняти помилкові цілі від реальних.

Зазначимо, що сили протиповітряної оборони повідомили, що близько 13:30 13 березня через активність стратегічної і тактичної авіації ворога у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через:

  • активність стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області,
  • переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ у Курську область,
  • виліт дуального бомбардувальника Ту-22м3 із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку
  • активність ворожої тактичної авіації у Брянській області РФ.


Ірина Знась, ZN.ua





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