Причиною вибуху на Кримському мосту міг стати смертник з понад двома тоннами вибухівки — Рустамзаде

Експерт назвав такий вчинок героїчним.

Причиною вибуху на Кримському мосту міг стати смертник з понад двома тоннами вибухівки — Рустамзаде
© Слідчий комітет РФ

Військовий аналітик Агіл Рустамзаде проаналізував фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. На своїй сторінці на Facebook він зауважив, що причиною цього дійсно міг стати смертник, який підірвав понад 2 тонни вибухівки.

"Виходить така картина: водієм-смертником довгомірної вантажівки в розрахунковій точці здійснено підрив вибухового пристрою з кількістю вибухівки понад 2 тонни. Вибух спричинив часткове знищення автомобільної частини та значні пошкодження залізничної частини мосту, - зазначає Рустамзаде. - Я зневажаю смертників, які підривають себе і забирають із собою життя невинних людей. Але цей самопідрив реальне геройство", інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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