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2022-10-08
Причиною вибуху на Кримському мосту міг стати смертник з понад двома тоннами вибухівки — Рустамзаде
Експерт назвав такий вчинок героїчним.
© Слідчий комітет РФ
Військовий аналітик Агіл Рустамзаде проаналізував фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. На своїй
"Виходить така картина: водієм-смертником довгомірної вантажівки в розрахунковій точці здійснено підрив вибухового пристрою з кількістю вибухівки понад 2 тонни. Вибух спричинив часткове знищення автомобільної частини та значні пошкодження залізничної частини мосту, - зазначає Рустамзаде. - Я зневажаю смертників, які підривають себе і забирають із собою життя невинних людей. Але цей самопідрив реальне геройство", інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua