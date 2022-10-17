У перспективі Київ може спертися на досвід Сеула, який ефективно бореться з дронами – Рустамзаде

Україні потрібні сучасні зенітні установки, щоб ефективно боротися з іранськими дронам-камікадзе, які запускають російські військові. Найкращим рішенням для України є «сеульський метод», вважає військовий аналітик Агіл Рустамзаде.

«Сеул давно знає, як боротися з різними дронами та іншими літаючими об'єктами, які становлять небезпеку. Сучасні зенітні установки, розміщені на високих будинках, їх реально «лускають як горішки», - пояснює аналітик.

Ці ЗУ автоматично обчислюють відстань до мети, так само автоматично враховують напрям вітру, кут пострілу і навіть атмосферну вологість. Оператору потрібно лише натиснути кнопку.

Поки Україна може використовувати радянські ЗУ-23 – це швидке, ефективне і недороге рішення. Однак ця зброя є застарілою. Найкращим рішенням у перспективі місяця-двох є саме досвід Південної Кореї, наголошує Рустамзаде.