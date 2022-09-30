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2022-09-30
У Казахстані зростає ймовірність етнічого конфлікту через еміграцію росіян — Рустамзаде
Але ухилянти від мобілізації лише погіршують своє становище, інформує
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Військовий експерт, офіцер ЗС Азербайджану Агіль Рустамзаде заявив, що у Казахстані, схоже, незадоволені потоками росіян, які тікають в країну від мобілізації, оголошеної у РФ. Про ситуацію там він написав
"У Казахстані зростає можливість конфлікту на етнічному підґрунті через приїзд великої кількості громадян РФ. Ситуацію підігрівають в основному негативною поведінкою в суспільстві та дратівливими висловлюваннями у ЗМІ приїжджі. Один з поодиноких випадків коли немає рецептів для уникнення конфлікту", - розповів Рустамзаде.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua