У Казахстані зростає ймовірність етнічого конфлікту через еміграцію росіян — Рустамзаде

Військовий експерт, офіцер ЗС Азербайджану Агіль Рустамзаде заявив, що у Казахстані, схоже, незадоволені потоками росіян, які тікають в країну від мобілізації, оголошеної у РФ . Про ситуацію там він написав на своїй Facebook-сторінці .

"У Казахстані зростає можливість конфлікту на етнічному підґрунті через приїзд великої кількості громадян РФ . Ситуацію підігрівають в основному негативною поведінкою в суспільстві та дратівливими висловлюваннями у ЗМІ приїжджі. Один з поодиноких випадків коли немає рецептів для уникнення конфлікту", - розповів Рустамзаде.