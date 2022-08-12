Російські ППО не зреагували на атаку на аеродром "Сакі" – Рустамзаде

З'ясовуються нові деталі ракетного удару по аеродрому Сакі, повідомляє військовий аналітик Агіл Рустамзаде у своєму посту у Фейсбуці.

За його словами, на відстані 30 км від аеродрому розташована позиція російського ЗРК С-400. Слід зазначити, що балістичні ракети до видалення 60 км є типовими цілями цього комплексу. Проте аналіз відеоматеріалів не виявив пусків протиракет.

"Вважаю, що ця одна з найвдаліших операцій ЗСУ із застосуванням засобів поразки та засобів радіоелектронної боротьби", - пише військовий аналітик.

Нагадаємо, у вівторок вдень на військовій базі в Новофедорівці, передмісті м. Саки в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Супутникові знімки, зняті приватними компаніями, підтверджують знищення восьми Су-24 та п'яти Су-27/30. У Міноборони України говорять лише про знищення дев'яти російських літаків. Але можливо російські сили втратили до 27 літаків.

м.Сакі знаходиться за 200 км від лінії фронту.