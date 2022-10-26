Білорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик Рустамзаде

Важливим чинником в цьому питанні являється й те, що війська НАТО концентруються і в Румунії, і в країнах Балтії, інформує ZN.ua.

Білорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик Рустамзаде
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Протягом наступного місяця навряд чи буде існувати реальна загроза вторгнення з Білорусі, позаяк спільне з РФ угрупування там лише готують. Про це виданню НВ розповів військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

"... але через місяць кількість мобілізованих у російській армії збільшуватиметься, і ми з вами побачимо, як концентрація російських військ у Білорусі збільшуватиметься. Чи призведе це до проникнення білоруських та російських військ на територію України — питання спірне, - зазначив Рустамзаде. - Бо білорусам явно та ясно показують, що не вибачать захід на територію України. Концентруються війська НАТО як у Румунії, так і в країнах Балтії, це теж важливий чинник тиску".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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