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2022-06-09
Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно
Украине не хватает того вооружения, которое согласились предоставить некоторые страны, говорит министр обороны, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Ситуация на фронте роSSийско-украинской войны тяжелая: ежедневно Вооруженные силы Украины теряют до 100 военных убитыми и до 500 ранеными, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в
"Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, терпит огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!" – написал Резников.
Анастасия Дэйна, ZN.ua