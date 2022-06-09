Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно

Украине не хватает того вооружения, которое согласились предоставить некоторые страны, говорит министр обороны, информирует ZN.ua.

Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Ситуация на фронте роSSийско-украинской войны тяжелая: ежедневно Вооруженные силы Украины теряют до 100 военных убитыми и до 500 ранеными, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, терпит огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!" – написал Резников.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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