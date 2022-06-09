Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно

Ситуация на фронте роSSийско-украинской войны тяжелая: ежедневно Вооруженные силы Украины теряют до 100 военных убитыми и до 500 ранеными, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook .

"Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, терпит огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!" – написал Резников.