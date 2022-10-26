НАЗК назвало основні схеми незаконного виїзду з країни

Національне агентство із запобігання корупції виявило вісім схем та сім пов’язаних із ними корупційних ризиків для незаконного перетину чоловіками кордону України в умовах дії обмежень воєнного стану, повідомив під час презентації дослідження «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» заступник керівника Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.

Одна із головних схем – надання тій чи іншій особі дозволу для перетину кордону за системою «Шлях». При цьому серед 59 осіб, які за сприяння керівництва ОВА покинули Україну та не повернулись, 38 надали рекомендаційні листи від Львівської ОВА.

Схема два - незаконне перетинання державного кордону:

перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон та пунктами контролю без проходження прикордонного контролю

перетинання державного кордону з використанням військовозобов’язаними особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

виїзд за межі України військовозобов’язаних за сприяння службових осіб підрозділів охорони державного кордону без здійснення обов’язкових процедур прикордонного контролю;

виїзд на непідконтрольну Україні територію шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію

Третя схема - використання підроблених або отриманих у корупційний спосіб документів з відомостями про зняття військовозобов’язаної особи з військового обліку

Четверта схема — підробка документів про здобуття вищої освіти за кордоном.

Схема п’ять - використання підроблених документів, які підтверджують статус багатодітного батька.

Шоста схема — використання підроблених документів, що нібито підтверджують потребу у лікуванні

Схема сім — виїзд за межі України на підставі листів державних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобов’язаним особам у перетині державного кордону.

Восьма схема - виїзд за межі України у статусі водія транспортного засобу, коли особа перетинає кордон в якості водія чи другого водія автобуса. При цьому часто так званий «другий водій» може навіть не мати водійських прав

Як зазначив Артем Ситник, недоопрацювання указу президента про запровадження воєнного стану в Україні призвели до того, що виїзд чоловіків та військовозобовязаних за кордон регулюється актами, які суперечать Конституції України та не є чітко прописаними. Як наслідок, це стало першоджерелом корупційних схем і ризиків при виїзді за кордон.

Таким чином НАЗК рекомендує:

встановити обмеження на виїзд в указі президента

затвердити оновлений указ Верховною Радою

передбачити усі винятки для виїзду за корд та усі документи, які потрібні, для такого виїзду, в тому числі підстави для відмови

врегулювати роботу системи «Шлях», оскільки вона є однією із найбільших корупційних шляхів незаконного перетину кордону

Нагадаємо, що заборона на перетин кордону для чоловіків діє з 24 лютого. З 14 вересня військове керівництво України скасувало можливість перетину українського кордону і студентами-чоловіками.