Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву

Посольство США в Україні назвало ранкові удари по мирній інфраструктурі української столиці «відчайдушними й ганебними» та в черговий раз запевнило українців у своїй підтримці.
«Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури», - наголосило посольство у повідомленні в Twitter.
Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно.