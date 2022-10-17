Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву

У посольстві пообіцяли «бути з українцями скільки потрібно», інформує ZN.ua.

Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву
У США відреагували на чергову атаку росіян
© Getty Images

Посольство США в Україні назвало ранкові удари по мирній інфраструктурі української столиці «відчайдушними й ганебними» та в черговий раз запевнило українців у своїй підтримці.

«Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури», - наголосило посольство у повідомленні в Twitter.

Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022

Також у посольстві в черговий раз висловили підтримку українцям.

«Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно», - додали в посольстві США.

Нагадаємо, в результаті ранкової атаки дронів-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Із нього врятовані 18 людей.


Артем Руденко, ZN.ua





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