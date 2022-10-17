Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву

Посольство США в Україні назвало ранкові удари по мирній інфраструктурі української столиці «відчайдушними й ганебними» та в черговий раз запевнило українців у своїй підтримці.

«Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури», - наголосило посольство у повідомленні в Twitter .

Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022

Також у посольстві в черговий раз висловили підтримку українцям.

«Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно», - додали в посольстві США .

Нагадаємо, в результаті ранкової атаки дронів-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Із нього врятовані 18 людей.