Міноборони Британії назвало основні причини невдач РФ у війні проти України

Мобілізовані окупанти, ймовірно, будуть змушені купувати військове спорядження самостійно, поки керівництво РФ заявляє, що спорядження було закуплено військовим відомством. Корупція та погана логістика залишаються причинами слабкості військ РФ , вважає Міноборони Британії.

«Протягом останніх двох тижнів в Україну були перекинуті контингенти мобілізованих російських резервістів. Їх середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ», - заявляє британська розвідка.

За даними Міноборони Британії, багатьом резервістам, ймовірно, доведеться самостійно купувати бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який призначений для загальної видачі бойовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник».

Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США), порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

При цьому, у 2020 році влада РФ заявила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів «Ратник», яких було достатньо для оснащення сил, що зараз дислокуються в Україні.

«Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач РФ у війні проти України», - вважають аналітики британської розвідки.