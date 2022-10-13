Командування ЗСУ назвало приблизну кількість іранських дронів-камікадзе, які є у ЗС РФ

Доволі багато дронів-камікадзе Росія сконцентрувала на окупованому півдні України, інформує ZN.ua.

Командування ЗСУ назвало приблизну кількість іранських дронів-камікадзе, які є у ЗС РФ

Збройні сили Росії отримали від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Цифри дійсно дуже суперечливі і за різними джерелами їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", - сказала Гуменюк.

На даний момент окупанти намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що знаходяться в межах 1 тис. км. від точки запуску.

"Знаємо, що дронів-камікадзе досить багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України, але намагаються і з північних кордонів України атакувати", - сказала Гуменюк.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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