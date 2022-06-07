Задержан депутат Одесского облсовета, грозит до 10 лет тюрьмы: что он наделал

Депутата Одесского областного совета, председателя одной из постоянных комиссий облсовета разоблачили во время получения взятки.

Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, чиновник получил от директора больницы 120 тысяч гривен за то, что не будет препятствовать деятельности предприятия, а также за «гарантию» оставление в должности.

Взяточника разоблачили «на горячем» во время получения денег.

За содеянное одесскому депутату может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.