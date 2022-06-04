Президент предложил упростить поступление в ВУЗы всем выпускникам со временно оккупированных територий

Студенты с временно оккупированных территорий смогут не платить за учебу в украинских высших учебных заведениях, информирует ZN.ua.

Президент предложил упростить поступление в ВУЗы всем выпускникам со временно оккупированных територий
© Офис президента

Абитуриенты со всех временно оккупированных территорий Украины, должны иметь возможность поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной схеме, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами ВУЗов.

Также Зеленский отреагировал на обращения студентов и поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с территорий, которые оказались под оккупацией.

«На сегодняшний день Херсонщину мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент из Херсона должен платить деньги», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту насущную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине до конца надеялись, что РФ решится на наступление только с оккупированных территорий Донбасса – генералВ Украине до конца надеялись, что РФ решится на наступление только с оккупированных территорий Донбасса – генерал
ЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и ЗапорожьяЕС не будет признавать роSSийские паспорта, выданные жителям оккупированных Херсонсокой области и Запорожья
Уничтожена почти "в ноль": в Офисе президента сообщили об удачном контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеУничтожена почти "в ноль": в Офисе президента сообщили об удачном контрнаступлении ВСУ на Херсонщине
Вице-президент Європарламента предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕСВице-президент Європарламента предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС
Бывшего замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмыБывшего замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмы
Захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп — аудиоперехват СБУЗахватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп — аудиоперехват СБУ
Учебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городахУчебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городах
Президент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSииПрезидент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSии
Президент Украины: Наш план – деоккупировать всю нашу территорию, а какие планы у РФ – нам безразличноПрезидент Украины: Наш план – деоккупировать всю нашу территорию, а какие планы у РФ – нам безразлично
В 85% деоккупированных городов и поселков восстановлен светВ 85% деоккупированных городов и поселков восстановлен свет
Последние новости
Подгружаем последние новости