Президент предложил упростить поступление в ВУЗы всем выпускникам со временно оккупированных територий

Абитуриенты со всех временно оккупированных территорий Украины, должны иметь возможность поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной схеме, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами ВУЗов.

Также Зеленский отреагировал на обращения студентов и поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с территорий, которые оказались под оккупацией.

«На сегодняшний день Херсонщину мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент из Херсона должен платить деньги», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту насущную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.