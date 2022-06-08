«Сдавал» данные об ВСУ врагу: житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы

В ОГП рассказали, как житель Луганской области помогал роSSийским оккупантам, информирует ZN.ua.

«Сдавал» данные об ВСУ врагу: житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы
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Жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что он сдавал роSSийским захватчикам информацию о вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Луганской областной прокуратуры суд признал жителя Новодружеска виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в апреле этого года мужчина сговорился с жительницей Рубежного, которая в свою очередь действовала по заданию вооруженных сил РФ. Осужденный житель Луганщины должен был собирать данные о местах дислокации подразделений и военной техники ВСУ, их численности и маршрутах передвижения на территории города. Собранную информацию мужчина должен был передавать представителям страны-агрессора. В частности, 24-25 апреля осужденный, находясь в Новодружеске, собрал и передал необходимые сведения жительнице Рубежного. Он это сделал для ориентировки роSSийских военных и боевиков по незаконному вооруженному формированию «ЛНР».





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