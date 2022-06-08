«Сдавал» данные об ВСУ врагу: житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы

Жителя Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что он сдавал роSSийским захватчикам информацию о вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Луганской областной прокуратуры суд признал жителя Новодружеска виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы», – говорится в сообщении.