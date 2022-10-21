Окупанти арештували та задушили 56-річну жительку Скадовська

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області колишні українські поліцейські, які перейшли на бік росіян, викрали 56-річну Тетяну Мудрєнко та її 60-річного чоловіка Анатолія Орєхова. За тиждень сестрі Тетяни невідомі надіслали фото тіла сестри – вона була задушена. Доля чоловіка невідома. Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ), яка поспілкувалась із сестрою вбитої жінки Наталією Чорною.

Як розповіла жінка, її сестра працювала у Скадовську медсестрою і в місті її добре знали. Вона возила дітей з інвалідністю з Дніпра до Скадовська на відпочинок, була дуже активною та займалась плаванням.