Окупанти арештували та задушили 56-річну жительку Скадовська

Доля її 60-річного чоловіка – невідома.

Окупанти арештували та задушили 56-річну жительку Скадовська
© Медійна ініціатива за права людини Facebook

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області колишні українські поліцейські, які перейшли на бік росіян, викрали 56-річну Тетяну Мудрєнко та її 60-річного чоловіка Анатолія Орєхова. За тиждень сестрі Тетяни невідомі надіслали фото тіла сестри – вона була задушена. Доля чоловіка невідома. Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ), яка поспілкувалась із сестрою вбитої жінки Наталією Чорною.

Як розповіла жінка, її сестра працювала у Скадовську медсестрою і в місті її добре знали. Вона возила дітей з інвалідністю з Дніпра до Скадовська на відпочинок, була дуже активною та займалась плаванням.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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