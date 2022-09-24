Жителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиці

Мешканці міста Херсон, яка з березня 2022 року допомагає російським окупаційним військам завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України, повідомлено про підозру.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, з метою залякування та придушення опору місцевого населення підозрювана передала представникам рф відомості про 23 людей, які становлять загрозу режиму окупаційної влади. До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.