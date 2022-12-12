The Guardian: Внаслідок антиковідної політики Китаю кожний п’ятий житель міста – безробітний

Через китайську антиковідну політику постраждав середній і малий бізнес країни, а також без роботи залишився приблизно кожний п’ятий місцевий житель. Про це повідомляє The Guardian.

Китайські економісти вважають, що низький рівень вакцинації людей похилого віку та відсутність природного імунітету стали підставою негативних прогнозів.

"Різкий розворот керівництва країни у боротьбі з пандемією, схоже, був спровокований протестами проти жорсткого антиковідного контролю, при цьому такого масштабу, якого Китай не бачив десятиліттями", - підкреслюють у виданні.

Регулярні суворі карантини стали ще одним приводом невтішних прогнозів економістів, зазначає The Guardian.

" Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Проте цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення", - наголошують у статті.

Крім китайських експертів, послаблення антиковідних обмежень у Китаї привітала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть "підняти регіональну економіку".

"Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки", - сказала Георгієва після саміту в східному китайському місті Хуаншань.

Видання також навело статистику, згідно з якою, інші країни, які на початку пандемії дотримувалися політики нульової боротьби з COVID-19 - від Австралії до Південної Кореї, знову стали відкритими, зазначає видання, оскільки вакцини та противірусні методи лікування дедалі доступніші і вдосконаленіші.