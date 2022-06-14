Венедиктова создала новый департамент в ОГП и назначила его начальником бывшего коллегу мужа

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 6 июня подписала указ о создании нового департамента в своем офисе. Он будет работать с кибербезопасностью и экономическими преступлениями, а возглавил его бывший коллега мужа Венедиктовой — Сергей Кропива. Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на копию соответствующего приказа, источники в прокуратуре и пресс-службу Офиса генпрокурора.

Ранее Кропива был руководителем киевского управления киберполиции, а также первым заместителем главы департамента киберполиции. В то же время, заместителем начальника киберполиции работал и муж Венедиктовой Денис Колесник.

Как отмечается, Кропиву назначили на должность в ОГП без проведения конкурса, поскольку наняли его не как прокурора, а как государственного служащего. Верховная Рада разрешила назначать людей на подобные должности без конкурса на период военного положения.

Учитывая это, по данным УП, новоназначенный руководитель не сможет выполнять определенные обязанности, которые есть у глав других департаментов. Например, заниматься процессуальным руководством: входить в группу прокуроров по делам, принимать решения по расследованию и давать указания прокурорам.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила и пресс-служба Офиса генпрокурора. Там отметили, что функции Кропивы будут состоять в менеджерстве.