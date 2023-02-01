Росія порушила Договір про ядерну зброю — висновок Державного департаменту США

Росія порушила новий договір СНО про скорочення ядерних озброєнь великої дальності, відмовившись дозволити інспекції на місці та відхиливши прохання Вашингтона зустрітися, щоб обговорити свої проблеми щодо його дотримання. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США , надісланому до Конгресу у вівторок, повідомляє The Wall Street Journal.

Висновок Держдепартаменту про те, що Москва не дотримується угоди, є першим випадком, коли США звинуватили Росію в порушенні договору, який набув чинності в 2011 році.

У відомстві додали, що відсутність інспекцій також ускладнила перевірку кількості боєголовок, які Росія розгорнула згідно з угодою.

Цей висновок зроблено на тлі занепокоєння, що гостра напруженість через вторгнення Росії в Україну може поставити під загрозу перспективи співпраці з контролю над озброєннями та переговорів щодо наступної угоди, яка набуде чинності після закінчення терміну дії Нового договору СНО у 2026 році.

Адміністрація Байдена прагне зберегти Новий договір СНО , який є останньою великою угодою, що регулює ядерну конкуренцію між двома сторонами, і зобов’язує Росію виправити порушення.

«Існує чіткий шлях до повторного виконання зобов’язань, і ми продовжуємо високо цінувати цю угоду», — сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Російські офіційні особи знали, що Державний департамент мав незабаром доповісти Конгресу про дотримання Москвою Нового договору СНО, тому намагалися звинуватити США в ослабленні співпраці з імплементацією угоди.

Сергій Рябков , заступник міністра закордонних справ Росії, заявив минулого тижня російській газеті «КоммерсантЪ», що йому важко відповісти на занепокоєння Вашингтона, «доки США не переглянуть свою надзвичайно ворожу лінію щодо Росії».

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

На початку правління адміністрації Байдена обидві сторони, здавалося, прагнули захистити договір. Президент Байден закликав до п’ятирічного продовження Нового договору СНО протягом першого місяця перебування на посаді, на що Москва погодилася. Угода обмежує кількість розгорнутих ядерних боєголовок і бомб до 1550 і містить положення про інспекції на місцях для перевірки дотримання передбачених договором обмежень.

Перевірки були призупинені в березні 2020 року за взаємною згодою після спалаху пандемії Covid-19. Однак пізніше напруженість навколо України кинула тінь на угоду і коли в серпні 2022 року США запропонували відновити інспекції, Росія відмовилась.

Хоча Росія досі посилалася на ускладнення проведення перевірок у розпал пандемії, у звіті Держдепартаменту йдеться, що відмова Москви пов’язана із її незадоволенням реакцією США на вторгнення президента Путіна в Україну.

Проблеми загострилися, коли США спробували обговорити своє занепокоєння щодо відновлення інспекцій на сесії Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО, яка була скликана для обговорення виконання угоди.

Зустріч мала відбутися в Єгипті наприкінці листопада, однак російські офіційні особи відмовилися від неї в останню хвилину і не узгодили нову дату. Цю ситуацію Держдепартамент називає другим випадком «невідповідності».

Через відмову Росії дозволити інспекції неможливо сказати, наскільки точні дані вона надала про наявність боєголовок. Цю проблему Держдепартамент описує як «серйозну стурбованість», а не як порушення.

У вересні Росія повідомила США про наявність у неї 1549 боєголовок і бомб. Але без можливості здійснювати інспекції для проведення вибіркових перевірок США не можуть сказати напевно, чи залишалася Росія в межах цього договору минулого року.

Водночас, Державний департамент повідомляє, що якщо Москва перевищить максимальну кількість боєголовок, то ці цифри не будуть значущими у військовому відношенні, і що Росія, ймовірно, до кінця 2022 року мала менше 1550 боєголовок.