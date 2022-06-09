Оккупированные территории Украины хотят объединить в новый федеральный округ в РФ — Медуза

Оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины, а также захваченные Донецкой и Луганской областей в РоSSии планируют объединить в один федеральный округ и присоединить к федерации, сообщает « Медуза » со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ .

По словам одного источника, округ должен появиться после того, как на захваченных территориях Украины проведут псевдореферендумы о присоединении к РоSSии.

«Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — пояснил он.

По информации издания, за создание «округа» отвечает заместитель руководителя департамента администрации Путина по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт, который уже «занимался вопросом Донбасса» в 2014 году.

«В Кремле Рапопорта называют «кризисным менеджером». Например, именно он работал в Приморском крае на губернаторской кампании в 2018 году после того, как предыдущий кандидат от власти не смог выиграть выборы у коммуниста. В 2021 году чиновник вошел в штаб «Единой РоSSии» на выборах в Госдуму», - пишет издание.

По словам собеседников «Медузы», сейчас Рапопорт занимается «подбором кадров» для работы в оккупационных администрациях самопровозглашенных республик Донбасса, а также в «военно-гражданских администрациях» в Херсонской и Запорожской областях Украины. Именно подобранные им «чиновники» должны будут подготовить проведение референдумов о присоединении к РоSSии. Пока обсуждаются две даты их проведения. Первая — «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в РоSSии (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Параллельно Кремль ищет политтехнологов на должности «политруков» или «замполитов», которые будут работать на занятых роSSийскими войсками украинских территориях. При этом поиски ведут уже не сотрудники управления внутренней политики, а управление по делам Госсовета, в котором работает Рапопорт.

При этом Рапопорт, по словам собеседников издания, сейчас и сам находится в Донбассе — а также периодически приезжает в Херсонскую и Запорожскую области. Один из источников «Медузы» даже назвал чиновника главным кандидатом на должность «полномочного представителя президента» в новом «федеральном округе».

В целом для работы на оккупированных территориях Кремль отдает приоритет роSSийским кадрам. В частности, в марионетковых «ДНР» и «ЛНР» уже заменили руководство «администраций», а все процесчы курирует лично первый заместитель руководителя администрации президента РоSSийской Федерации Сергей Кириенко.

«Для Кириенко это модельный регион. Он хочет показать Путину, что у него есть управленческая команда, что он может заниматься даже такими сложными задачами и стать преемником», — подчеркнул один из близких к АП источников, добавив, что у первого замглавы АП есть и более приземленные интересы: «В регион пойдут очень серьезные финансовые потоки, Кириенко хочет их контролировать».

Главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов, поскольку их также предполагается заменить на роSSийских чиновников: «Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении».