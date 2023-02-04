В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу

Британська розвідка також спрогнозувала, чи вплине це на військову кампанію РФ проти України, інформує ZN.ua.

В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу
© Сайт президента РоSSии

Російські військові офіційно включили тимчасово окуповані території України до складу свого Південного військового округу. 3 лютого 2023 року російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР», а також Запорізька та Херсонська області переходять під командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення «самостійних угруповань військ» в Україні. Британська розвідка оцінила такі кроки РФ та спрогнозувала, чи вплине це на військову кампанію проти України.

На думку аналітиків Міноборони Британії, такий крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, «прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію».

«Однак навряд чи це матиме швидкий вплив на кампанію: Росія наразі розгортає сили з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний розгорнутий штаб», - заявили аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 February 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/D1lp6byKW9

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/uDVxOU8WiG

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) February 4, 2023


Анастасія Гурін, ZN.ua





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