Росія знову змінила командувача західного воєнного округа: у ГУР пояснили чому
Справа не у військових поразках армії РФ в Україні.
Росія здійснила чергову ротацію у вищому командуванні своєї армії. Окупанти прибрали генерал-полковника Сєргєя Кузовльова з поста командувача військами західного воєнного округа й призначили на його місце генерал-лейтенанта Євгенія Нікіфорова. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в
Як зазначається, Нікіфоров раніше був начальником штабу й першим заступником командувача східними військами РФ.
Формальною причиною звільнення Кузовльова росіяни визначили провал у підготовці наступу на Лиманському напрямку в межах війни проти України. Однак, за даними ГУР, перестановка насправді пов’язана з іншим.
“За фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Гєрасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Прігожина”, – зазначили в розвідці.