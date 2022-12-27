Росія знову змінила командувача західного воєнного округа: у ГУР пояснили чому

Росія здійснила чергову ротацію у вищому командуванні своєї армії. Окупанти прибрали генерал-полковника Сєргєя Кузовльова з поста командувача військами західного воєнного округа й призначили на його місце генерал-лейтенанта Євгенія Нікіфорова. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram .

Як зазначається, Нікіфоров раніше був начальником штабу й першим заступником командувача східними військами РФ .

Формальною причиною звільнення Кузовльова росіяни визначили провал у підготовці наступу на Лиманському напрямку в межах війни проти України. Однак, за даними ГУР, перестановка насправді пов’язана з іншим.