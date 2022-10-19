ПВК Вагнера наступає на Бахмут, але глибоко в тилу будує лінію оборони — Медуза

ПВК Вагнера у жовтні розпочала будівництво оборонної лінії в Луганській області, схожу на лінії Мажино у Франції та лінії Зігфріда у Німеччині. Проте досвід Другої світової показує, що оборонні споруди росіян на Донбасі можуть виявитися марними, йдеться у матеріалі «Медузи».

Передбачається, що лінія оборони протягнеться на десятки кілометрів і прикриє підходи до Лисичанська та Луганська. Укріплення розташовуються в тилу загонів ПВК Вагнера, які ведуть наступ на Бахмут. Видання предполагает, що керівництво ПВК побоюється прориву українських військ на цій ділянці.

Для будівництва «оборонної лінії Пригожина» використовують розроблені у 1970-х роках у СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах Міноборони. Також споруду зміцнюють бетонні протитанкові надолби.

У свою чергу, досвід Другої світової війни показує, що вкладення в будівництво таких ліній оборони в більшості випадків не виправдані, оскільки їх можна прорвати на вузькій ділянці або обійти.

Наприклад, схожі зміцнення планували побудувати на кордоні Харківської та Луганської областей у районі Кремінної, проте ЗСУ пішли на прорив там, де не було обладнаної лінії оборони та було мало військ.

«Головна проблема укріплених ліній – вони марні, якщо їх не прикрити великою кількістю військ та артилерії» - зазначає видання.