За невдачі на фронті знятий командувач Західним військовим округом Олександр Журавльов.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, інформує Апостроф .

Новим командувачем ЗВО з 28 вересня став генерал-лейтенант Бердніков Роман Борисович, який з жовтня 2021 року командував Угрупуванням військ ЗС РФ у Сирійській Арабській Республіці.

Нагадаємо, що глава проросійської адміністрації Чечні Рамзан Кадиров відреагував на звільнення Лимана Донецької області Збройними силами України - він вимагав завдати ядерного удару по території нашої країни.