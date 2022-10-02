Путін звільнив командувача Західного військового округу: що відомо

За невдачі на фронті знятий командувач Західним військовим округом Олександр Журавльов.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, інформує Апостроф.

Новим командувачем ЗВО з 28 вересня став генерал-лейтенант Бердніков Роман Борисович, який з жовтня 2021 року командував Угрупуванням військ ЗС РФ у Сирійській Арабській Республіці.

Нагадаємо, що глава проросійської адміністрації Чечні Рамзан Кадиров відреагував на звільнення Лимана Донецької області Збройними силами України - він вимагав завдати ядерного удару по території нашої країни.


Олексій Руденко, Апостроф





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