Трамп здався у в’язницю округу Фултон в Атланті – CNN

Раніше експрезидент домовився про заставу у 200 тисяч доларів.

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці для того, щоб здатися владі та пройти через формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Раніше цього тижня Трамп погодився на заставу в розмірі 200 тисяч доларів та інші умови звільнення, зокрема не використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків у справі.

Явка Трампа у Джорджії стала четвертим випадком цього року, коли колишній президент здається місцевим чи федеральним чиновникам після висунення проти нього кримінальних звинувачень – ситуація, якої досі не траплялось в історії США.

У квітні проти колишнього президента в Нью-Йорку було висунуто звинувачення у зв'язку зі схемою приховування грошей. У червні він здався у федеральному суді Маямі, щоб зустрітися з обвинуваченнями у розслідуванні спеціального прокурора Джека Сміта щодо неправомірного поводження з секретними документами.

Раніше цього місяця Трампа заарештували у Вашингтоні, округ Колумбія, і притягнули до суду за звинуваченнями, висунутими Смітом у його розслідуванні спроб скасувати вибори 2020 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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