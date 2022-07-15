Рогозін може стати куратором Кремля з питань України — Медуза

Президент РФ Володимир Путін звільнив з посади голови "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, а на його місце призначив звільненого сьогодні ж з посади віце-прем'єра російського уряду з питань ВПК Юрія Борисова, який раніше також обіймав крісло заступника міністра оборони і заступника міністра промисловості і торгівлі.

Про нове призначення Рогозіна поки не повідомляється, але, як пише " Медуза ", його майбутнє може бути пов'язане з "українським питанням".

За даними джерел видання, Дмітрій Рогозін найближчим часом має перейти на нову роботу до адміністрації Путін. Яку саме посаду він обійме, ще обговорюється, але джерела називають два варіанти — посаду глави адміністрації президента РФ або куратор створених росією на захоплених територіях Донбасу "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих територій України. В іншому варіанті Рогозін отримає посаду помічника президента або заступника керівника АП, посівши місце Дмитра Козака.

Усі три джерела «Медузи» наголошують, що Рогозін «перебуває у фаворі у президента»: «Президент його любить — і давно».

Зокрема, в Кремлі відразу після усунення Рогодіна заявили, що його відставка з посади голови Роскосмосу не пов'язана з будь-якими претензіями до його роботи.

"Рогозін буде своєчасно працевлаштований, вийде на нову роботу", - заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков.