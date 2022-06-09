Новый обстрел Харькова: названо число жертв и масштаб разрушений

В результате вражеских обстрелов Харькова поздно вечером 8 июня в городе вспыхнули пожары и погибли люди.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на Facebook-странице, информирует Апостроф.

Отмечается, что загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки в Новобаварском районе Харькова. Частичные повреждения получило здание школы. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Огонь удалось погасить около 3 часов ночи.

По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Аварийно-спасательные работы проводились на 4 разрушенных рашистами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. Привлечены 30 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.


Мария Швец, Апостроф





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