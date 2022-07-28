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2022-07-28
Головнокомандувач ЗСУ обговорив збройну підтримку з начальником Генштабу Канади
Валерій Залужний подякував Вейну Дональду Ейрому за військову допомогу нашій Україні
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Про це Залужний
«Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки», – написав Валерій Залужний, інформує
Також генерал Залужний подякував Вейну Дональду Ейрому за військову допомогу нашій Україні. «Генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України, за що я йому щиро вдячний», – додав він.
Юлія Лавришин, ZN.ua