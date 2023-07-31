Посол Канади в Україні завершує свою дипломатичну місію

Лариса Галадза розпочала свою роботу в Україні восени 2019 року.

Амбасадорка Канади в Україні Лариса Галадза, яка обіймала свою посаду протягом майже 4 років, закінчує свою дипмісію у нашій державі. Про це повідомляє посольство Канади в Україні, інформує ZN.ua .

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"Ви переможете у цій війні. Я чекаю того дня, коли ми разом святкуватимемо перемогу. А до того часу війна не повинна зупинити життя в Україні, ні на мить", – зазначила Галадза.

Вона додала, що Канада стоятиме разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, під час останнього візиту прем’єр-міністра Джастіна Трюдо до України, Канада виділила 500 мільйонів канадських доларів (близько 400 мільйонів доларів США) на військову допомогу Україні. Новий пакет оборонної допомоги передбачає надання нашій державі транспортного літака Ан-124 "Руслан", що належав одній з російських компаній, а також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.