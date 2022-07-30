Визнання РФ спонсором тероризму «застопорилося» у Держдепартаменті США – NYT

Державний секретар США Ентоні Бінкен поки не ухвалив остаточного рішення, чи потрібно визнавати РФ державою-спонсором тероризму, пише The New York Times . Блінкен вважає, що проти агресора вже діють доволі жорсткі санкції, і цей статус не дозволить посилити тиск.

«Санкції, накладені на Росію нами та іншими країнами, повністю відповідають тим, які пішли б за включенням її до списку держав-спонсорів тероризму. Таким чином, практичні результати того, що ми вже робимо, є однаковими», - сказав Блінкен.

27 липня Сенат ухвалив резолюцію із закликом визнати РФ спонсором тероризму за агресію проти України, Грузії і Чечні та загибель величезної кількості людей. Аналогічний документ готується у Палаті представників.

«На мій погляд, Путін зараз сидить на вершині державного терористичного апарату», - сказав співавтор резолюції, сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Сенатор вважає, що нинішні санкції проти РФ є хорошими, але можна зробити більше.

Блінкен не дав чіткої відповіді на резолюцію, яка, однак, не має юридично зобов'язальної сили, і заявив, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на існуючих юридичних визначеннях. Держсекретар також припустив, що це суперечливе питання, оскільки Росія вже перебуває під багатьма санкціями.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призведе до нових санкцій, які ще сильніше руйнуватимуть російську економіку, а також санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес із Москвою.

Це також дозволить зняти традиційні правові бар'єри, які не дозволяють приватним особам висувати позови до іноземних урядів щодо відшкодування збитків. Йдеться про сім'ї американських добровольців, убитих чи поранених на російсько-українській війні.

Але це рішення може «раз і назавжди» розірвати дипломатичні зв'язки, які ще зберігаються у Москви і Вашингтону, вважають опитані журналістами аналітики. А ці зв'язки Блінкен вважає за важливе зберегти.