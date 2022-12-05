У Байдена працюють над тим, щоб покарати РФ без внесення до списку країн-спонсорів тероризму

Адміністрація президента США Джо Байдена працює із законодавцями в Конгресі, щоб посилити тиск на Росію та оминути негативні наслідки, якими обернулося б її внесення до списку країн-спонсорів тероризму, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

Журналіст CNN Джейк Таппер запитав Блінкена, чому адміністрація Байдена не внесла РФ до цього списку, попри заклики конгресменів. На що Блінкен відповів:

«Ми постійно вивчаємо, які заходи можемо вжити, щоб посилити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть з деякими суперечливими моментами, пов'язаними з використанням визначення «країна- спонсор тероризму», що мало б небажані наслідки. Ми працюємо із Конгресом над розробкою шляху для досягнення тієї ж мети».