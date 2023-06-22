Понад 60 посольств знову працюють в Україні – Зеленський

Президент прийняв вірчі грамоти від послів та розповів про ситуацію на фронті.

Президент Володимр Зеленський повідомив про те, що прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну, інформує ZN.ua .

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"Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли. Загалом у нашій державі працюють вже понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій. Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас", - наголосив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський також розповів про ситуацію на фронті, де тривають жорсткі бої.

"Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Куп?янський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога.

На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе", - додав Зеленський.

Раніше в інтерв`ю ВВС президент розповів про труднощі контрнаступу.