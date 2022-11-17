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2022-11-17
Будинки знищено, багато загиблих: росіяни влаштували акт тероризму на Запоріжжі
У ніч на четвер, 17 листопада, російські окупанти, окрім Дніпра, обстріляли Запорізьку область – є загиблі.
Про це повідомив Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram-каналі, інформує
За його словами, ворожі ракети влучили у житлові будинки у місті Вільнянськ, в одному із яких проживали три сім'ї у складі близько 10 людей.
"Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих", - розповів він.
Марія Швець, Апостроф