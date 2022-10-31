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2022-10-31
ЄС обговорює питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією
США раніше вже внесли КВІР до списку терористичних організацій, інформує
Німеччина та Євросоюз вивчають можливість визнання іранського Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це в неділю заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок,
«Я чітко дала зрозуміти минулого тижня, що ми введемо в дію новий пакет санкцій, що ми також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій», – сказала Бербок в інтерв'ю компанії ARD.
Юлія Мельничук, ZN.ua