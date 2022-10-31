ЄС обговорює питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією

Німеччина та Євросоюз вивчають можливість визнання іранського Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це в неділю заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок, повідомляє «Голос Америки» .

«Я чітко дала зрозуміти минулого тижня, що ми введемо в дію новий пакет санкцій, що ми також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій», – сказала Бербок в інтерв'ю компанії ARD.