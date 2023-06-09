У Держфінмоніторингу розповіли, що зроблено для визнання Росії державою, що фінансує тероризм

У службі відзвітували щодо власних внесків в перемогу України.

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала щодо власних внесків в перемогу України над Росією. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу, інформує ZN.ua.

У Держфінмоніторингу розповіли, що зроблено для визнання Росії державою, що фінансує тероризм
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За час війни (на 471 день) служба зокрема домоглася: призупинення членства Росії у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), РФ виключено із Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, РФ позбавлено статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеаській групі по боротьбі з відмиванням коштів та інше.

Окрім того, в планах Держфінмоніторингу запропонувати FATF внести РФ до "чорного списку" на засіданні, що відбудеться в Парижі 19-23 червня. Як заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський: "Внесення Росії до “чорного списку” обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійно зростаючих ризиків, які створює Росія. Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України".


Олена Середа, ZN.ua





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