У Держфінмоніторингу розповіли, що зроблено для визнання Росії державою, що фінансує тероризм

У службі відзвітували щодо власних внесків в перемогу України.

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала щодо власних внесків в перемогу України над Росією. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу, інформує ZN.ua .

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За час війни (на 471 день) служба зокрема домоглася: призупинення членства Росії у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), РФ виключено із Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, РФ позбавлено статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеаській групі по боротьбі з відмиванням коштів та інше.