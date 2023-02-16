Госдума Росії припинила дію Конвенцій РЄ із захисту прав людини та протидію тероризму

Госдума Росії ухвалила закон про припинення дії в країні міжнародних договорів Ради Європи. Мова йде про Конвенцію із захисту прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму, Статуту РЄ та ще понад десять документів. Відповідну ініціативу до парламенту вніс президент РФ Владімір Путін.

«У зв'язку із припиненням членства Російської Федерації в Раді Європи вважати з 16 березня 2022 року такими, що припинили дію щодо Російської Федерації, такі міжнародні договори: Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року», - цитують законопроект російські ЗМІ.

Згідно з документом, припинять свої дії сере іншого Європейська конвенція про припинення тероризму, Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року, Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 року, Європейська соціальна хартія 1996 року, а також ще близько десяти протоколів.