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2022-12-09
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців
Голосування заплановане на 15 грудня.
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Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію європарламентарі розглянуть у найближчий четвер, 15 грудня. Розгляд цього витання
«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.
У першій половині дня 15 грудня європарламентарі обговорять цю тему. А між 13:00 та 15:00 за київським часом відбудеться голосування.
Юлія Лавришин, ZN.ua