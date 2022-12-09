Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців

Голосування заплановане на 15 грудня.

Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців
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Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію європарламентарі розглянуть у найближчий четвер, 15 грудня. Розгляд цього витання анонсований в порядку денному пленарного засідання ЄП на наступний тиждень.

«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.

У першій половині дня 15 грудня європарламентарі обговорять цю тему. А між 13:00 та 15:00 за київським часом відбудеться голосування.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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